Natalia Paragoni, il baby blues dopo la nascita della figlia: "Avevo dei rigetti, un momento di vuoto"

(Nel video Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo)

Genitori da appena 5 mesi, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono stati ospiti oggi a Verissimo per parlare della loro nuova vita. Una gioia grande l'arrivo di Ginevra, la loro prima figlia - nata lo scorso luglio - anche se i primi giorni sono stati molto difficili. "È stato un cambiamento tosto" ha spiegato la giovane mamma (25 anni), che ha rivelato: "Ho avuto un momento difficile, meno male che c'è stata mia madre".

Natalia ha avuto bisogno di un sostegno, ma soprattutto di comprensione: "Mamma mi ha dato quella scossa che mi serviva, perché ho avuto un attimo di vuoto - ha raccontato - Piangevo tantissimo, volevo sempre stare con la bambina, non riuscivo a darla alle altre persone perché pensavo che potevano portarmela via, ma a volte avevo anche dei rigetti e non la volevo, proprio per la paura di farle del male. Era talmente piccola, la vedevi indifesa. Per fortuna c'era anche Andrea vicino a me. Gli uomini non sempre riescono a capire cosa succede a una donna in quei momenti, lui invece sì, anche grazie all'aiuto di mia mamma e di sua mamma. Hanno capito come aiutarci".

Andrea Zelletta ha poi voluto sottolineare il grande aiuto ricevuto in quel periodo: "Siamo circondati da persone che ci vogliono bene e ci aiutano. Non ci si sente mai pronti a diventare genitori. Con una bambina così piccola pensi sempre di sbagliare, col tempo invece capisci che basta darle amore". Nei mesi scorsi si era vociferato anche di una presunta crisi tra loro, smentita davanti a Silvia Toffanin: "Non c'è mai stata una crisi, questo no. Anzi, la bambina ci ha unito, ci ha dato quel sentirsi famiglia". Tra i loro progetti quello di sposarsi. Sarà questo il prossimo passo importante della coppia.