Natalia Paragoni mamma: il dolcissimo video in cui la trisnonna tiene in braccio la nipotina

Natalia Paragoni è diventata mamma per la prima volta neanche una settimana fa. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Andrea Zelletta hanno portato a casa la loro bimba Ginevra sabato scorso e da quel momento i due hanno iniziato a prendere le misure con la loro nuova vita da genitori, in questo, come ha scritto Paragoni su Instagram, è stato fondamentale l'aiuto di sua mamma Michela.

Su Instagram Paragoni ha condiviso un post emozionante: prima una foto che la ritrae insieme alla figlia, alla mamma, alla nonna e alla bisnonna (che è quindi la trisnonna di Ginevra, ndr), ovvero "cinque generazioni" in un unico scatto; poi un video in cui la nonna, Michela, tiene in braccio Ginevra mentre la trisnonna la guarda con gli occhi colmi d'amore e poi infine una foto della piccolina nel passeggino con il volto oscurato da un emoticon a forma di cuore.

Il filmato che Natalia ha pubblicato, e che siamo sicuri custodirà gelosamente, ha suscitato moltissimi commenti: "Queste immagini foto e video sono di una tenerezza e commozione unici, la bellezza e la forza delle donne. È stupendo vedere tua mamma, tua nonna ma sopratutto la tua bisnonna, quanti ricordi", e ancora "Che meraviglia questa foto, bellissime voi. Foto da custodire gelosamente! Ginevra ha una fortuna inestimabile! I nonni sono un bene prezioso per la crescita dei piccoli".