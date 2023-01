Natalia Paragoni è incinta: lei e Andrea Zelletta aspettano il primo figlio

Natalia Paragoni è incinta. Da settimane circolavano voci sulla gravidanza, ma la coppia ha voluto aspettare il terzo mese per annunciarlo pubblicamente. Su Instagram le prime foto con il pancino già ben visibile e nei loro occhi una felicità contagiosa, condivisa con gli altri "bimbi" di casa, i loro due bulldog francesi.

Natalia e Andrea sono al settimo cielo: "Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello - si legge nel post - Presto in 5. Non vediamo l'ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura". Felicissimi i fan e gli amici, tra cui non mancano gli ex compagni d'avventura di Andrea al Gf Vip. "Contentissimo! Ma dato che Andre non tiene la bocca chiusa, il sottoscritto lo sapeva già. Buona vita nuova ragazzi, tranne stasera, sarò a disposizione. Un amico, leale" ha scritto Francesco Oppini e parole d'affetto sono arrivate anche da Elisabetta Gregoraci, Andrea Zenga, Alba Parietti, Stefania Orlando.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lui, sul trono, scelse lei dopo un serrato corteggiamento. Inseparabili da 4 anni, non hanno mai nascosto il desiderio di diventare una famiglia e adesso il loro sogno sta per diventare realtà.

L'annuncio su Instagram di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta