"Avevo il ciclo, ma ero incinta. Infatti non me ne ero accorta": il racconto di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il primo figlio. La storia d'amore nata grazie a Uomini e Donne sta per essere coronata con l'arrivo del loro bimbo, annunciato nei giorni scorsi dopo due mesi di gravidanza. E di questa dolce attesa l'influencer ha voluto raccontare ai follower in una serie di storie Instagram che hanno ripercorso le ultime settimane, delicate per l'emozione di sapersi incinta quando non se lo aspettava.

Natalia, infatti, ha spiegato di aver avuto il ciclo anche dopo essere rimasta incinta. "Ho avuto il ciclo normalissimo. Infatti non me ne ero accorta" ha detto: "Non è stato neanche un ciclo leggero... Ho avuto dei sospetti per via del forte mal di stomaco e per questa pancia bassa che era gonfia… Con la mia ginecologa non riuscivo a capirne il motivo. Poi ho fatto un test per sicurezza ed è risultato positivo".

Tra le domande che le sono state rivolte anche quella sul suo modo di vivere la maternità: "Se sono pronta a diventare mamma? Adesso no... Ho tanti pensieri in testa, che non ho mai avuto prima d’ora. Quando non ero incinta lo ero di più, rispetto a ora. Penso che sia normale", ha aggiunto, certa però di sentirsi sicuramente più responsabile e di prestare più attenzione a tutto. La data prevista per il parto è il 4 agosto 2023. Quanto al nome, nel caso di un maschietto è già deciso, mentre se sarà una femminuccia è ancora da scegliere.

(Di seguito, la storia Instagram di Natalia Paragoni)