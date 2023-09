Natalia Paragoni sull'intimità con Andrea Zelletta: "È tutto cambiato, ci sono più fattori di rischio"

Il 20 luglio Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori di Ginevra. Da quel momento la loro vita è totalmente cambiata e hanno dovuto prendere le misure su questo nuovo modo di vivere. Dopo due mesi è proprio Natalia, rispondendo alle domande dei suoi follower tramite il box domande, a raccontare come lei e il compagno stiano vivendo questa loro nuova condizione. "Noi ci sentiamo molto genitori e ci diciamo 'che capolavoro che abbiamo fatto', comunque è tutto bellissimo, vedi la vita da un'altra prospettiva - spiega l'influencer -. Se prima avevi dei giorni bui, con delle difficoltà, adesso basta guardarla e tutto passa. Ci sono momenti in cui ti piacerebbe tornare indietro e momenti in cui non puoi farne a meno".

I due fanno affidamento su una tata che per loro è fondamentale visto che spesso sono fuori per lavoro, ma nonostante cerchino di ritagliarsi i loro spazi e momenti il loro rapporto inevitabilmente è cambiato. "Eh ragazze, un po' cambia eh c'è la stanchezza, il sonno, più fattori di rischio diciamola così", spiega Natalia lasciando intendere che si riferisse alla sfera intima. "Non è più come prima, è cambiata la storia eh già, ma ci vogliamo ancora più bene. O distrugge o lega ancora di più, io dico che Ginny ci ha legato ancora di più, però in alcune coppie distrugge", ha però aggiunto subito dopo l'influencer.