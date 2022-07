"Mi sento inutile, c'è troppa competizione sui social", lo sfogo, in lacrime, di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha avuto un forte crollo emotivo sui social e, in lacrime, si è sfogata con i fan per il senso di inadeguatezza che sente addosso e la pressione psicologica di dover essere sempre "perfetta" davanti agli altri. La fidanzata di Andrea Zelletta, infatti, ha lamentato l'eccessiva competizione del suo lavoro da influencer. La ragazza sui social è seguita da oltre un milione di followers. La ventiquattrenne, anche autrice di un libro, La vita secondo Naty, nelle sue stories Instagram ha raccontato questo suo disagio scoppiando in lacrime e dichiarando di non riuscire più a godersi i momenti, a vivere bene lo stop dal lavoro e a reggere il continuo confronto con le altre influencer pensando, sempre, di poter fare di più e meglio per intrattenere i suoi fan.

"Da quando faccio questo lavoro, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile” - racconta la Paragoni - "Io sono molto autocritica e penso sempre che si poteva far di più o che posso dare di più e quindi vado in questa situazione di ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta che si sente molto in questo lavoro dove c'è molta competizione. In tutti i lavori c'è molta competizione ma qua (sui social) è molto più amplificata"

L'influencer, inoltre, lamenta che i momenti di stand-by, come quelli estivi dove non lavora, durano troppo e la mandano in un vortice di pensieri negativi che non sa più come gestire.

"È la prima volta che piango sui social e io odio essere un peso per gli altri perché devo essere io sempre quella che fa di tutto per far felici le persone - rivela Natalia - Essere così è una cosa che non sopporto però penso anche che ci sta far vedere ache qualche debolezza perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto".

Il mondo dei soocial e i continui paragoni con e altre influencer sono diventati un peso troppo grande per la giovane Natalia che non riesce più a sostenere le aspettative degli altri e a stare nel "personaggio" fingendo che vada sempre tutto bene.

“La cosa che mi manca è godermi i momenti – ha continuato l'influencer - Quando avevo le ferie per me era una cosa stupenda e staccavo totalmente, cosa che non riesco più a fare. Non riesco più ad assaporare i miei momenti, le persone, a sentirmi apprezzata e voluta dagli altri per quello che sono io non per quello che mi circonda. Mi mancano le cose più semplici che c'erano prima"

Natalia rivela, infine, di aver bisogno di essere se stessa e non più "il personaggio social" che la sta letteralmente schiacciando. Si tratta di un disagio molto comune nel mondo contemporaneo dove la tecnologia e l'immagine hanno preso il sopravvento sulla realtà.