Natalia Paragoni sotto accusa: "Ma quali forme post parto avresti? Ipocrita". Le foto incriminate

Tantissime le influencer che stanno calcando il red carpet del Festival di Venezia in questi giorni. Tra queste anche Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che oggi conta un milione di follower su Instagram e che è però finita nella bufera a seguito di un post condiviso proprio dal tappeto rosso. Nel post in questione, Natalia ha pubblicato alcune immagini che la immortalano mentre indossa un abito bianco lungo che le fascia il corpo. "Quest’anno", scrive l'influencer "Venezia è stata emozione pura. Ho scelto un abito che sapevo avrebbe messo in evidenza le mie forme post parto, ho deciso di non nasconderle e lasciarle visibili, perché si, è tutto assolutamente normale. Mi sono presentata sul red carpet con una nuova consapevolezza, ancora più forte e sicura di me".

Sebbene le parole di Natalia nascondessero l'intenzione di incoraggiare le donne a mostrare il proprio corpo, anche qualora lo ritenessero imperfetto, le sue parole sono state tutt'altro che apprezzate. Qualcuna infatti taccia il volto di tv di ipocrisia. "Le tue forme post parto? Esattamente di quali forme parli?", scrive una donna. E altre donne le fanno eco: "Sei bellissima. Ma ti prego... Non parlare di forme post parto". E ancora: "Ci sono donne che post parto non riescono più a perdere un sacco di kg... Scrivere che le tue forme post parto si vedono (quando almeno da vestita non sembrerebbe) è un po come cercare conferma nel prossimo che non è così… Potevi evitarlo".

Natalia Paragoni è diventata mamma per la prima volta lo scorso luglio grazie a Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019: lui era il tronista e lei una delle corteggiatrici. I due si scelsero e da quel momento non si sono più lasciati, tranne che durante il periodo in cui Zelletta ha partecipato al Grande Fratello Vip.