Natalia Paragoni, annuncio di matrimonio a sorpresa: "Mi sto per sposare"

È da poco nata la sua prima bambina, Ginevra, avuta dalla relazione con Andrea Zelletta. Parliamo di Natalia Paragoni, mamma da appena due mesi e influencer tra le più seguite e criticate del web. Spesso al centro di polemiche, come la più recente sulla pancia post-parto o quella in cui si veniva accusata di esibizionismo per essere andata a un concerto, mezza nuda, al nono mese di gravidanza, di Natalia, che sia in bene o in male, una cosa è certa, si parla sempre. E al di là dei soliti attacchi da parte degli haters, questa volta a far parlare della fidanzata di Andrea Zelletta è proprio lei stessa che, attraverso una foto postata nelle sue stories Instagram, sembra fare un annuncio decisamente inaspettato.

"Sto per sposarmi" ha scritto, infatti, Natalia sulla foto che la ritrae in vstaglia e davanti alla sua postazione video. "Siete felici?" ha poi aggiunto l'ex protagonista di Uomini e Donne lasciando intendere di aver ricevuto una proposta di matrimonio da Zelletta. Sarà vero o solo un modo per far parlare di sé? Presto lo scopriremo e intanto restiamo in attesa di appurare come è avvenuta questa proposta di matrimonio, sempre che ci sia stata davvero, e quando Natalia, 25 anni e Andrea Zelletta, 29, diventeranno marito e moglie.

Di matrimonio, Natalia, in questi mesi scorsi, aveva parlato più volte. Il suo sogno, infatti, era quello di fare le cose in grande e l'arrivo di Ginevra avrebbe rallentato questo progetto di un matrimonio da favola. Poi, le scorse settimane, la neomamma aveva accennato alla possibilità di fare un matrimonio anche meno in grande e più raccolto.

"Anche al Comune solo io e lui" aveva detto Natalia nelle stories Instagram, che sia davvero così? Sarà forse pronta a sposarsi, nelle prossime ore, in una cerimonia raccolta con il suo Andrea? La foto pubblicata sembra far intendere questo ma se si tratti di verità o supposizione, bisognerà aspettare ulteriori news. Nell'attesa, godiamoci questo gossip.