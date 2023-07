Natalia Paragoni svela com'è la vita da mamma: "È difficile, strana e bella"

Come molti sanno, poco più di una settimana fa Natalia Paragoni è diventata mamma della piccola Ginevra, nata dalla relazione con l'attuale compagno Andrea Zelletta. Ora l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ha pubblicato su Instagram una Storia dedicata alla bambina e alla sua nuova vita impegnata ma felice, il tutto a pochi giorni di distanza dal rientro a casa di tutta la bellissima famiglia dopo il breve periodo di ricovero in ospedale. I due genitori hanno iniziato a confrontarsi con questa inedita realtà solo pochi giorni fa, aiutati dalla mamma di lei, Michela, fondamentale nel processo di adattamento: "La prima notte a casa Ginevra è stata stupenda, io come immaginavo sono andata in ansia per qualsiasi cosa. Ma menomale che c'era nonna Michela", ha confessato la giovane nei giorni scorsi. Ma questa volta la Paragoni ha posto l'attenzione su sé stessa e sulle prime sensazioni in merito al suo ruolo di figura materna.

Natalia Paragoni mamma

Per spiegare in poche parole com'è stata la prima settimana nei panni di mamma di Ginevra, Natalia ha utilizzato le Storie di Instagram, dove ha diffuso un video in cui la vediamo sdraiata sul letto con il viso su un cuscino e la figlia che la colpisce delicatamente sul volto con i suoi piccoli piedini, baciati dalla Paragoni ogni volta che si trovano vicino alle sue labbra. “Scusate ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile ma, anche, così strano e bello”, ha scritto a corredo delle immagini condivise con i suoi follower, dove l'ex corteggiatrice di "U&D" non solo sorride di cuore, ma sembra anche molto appagata. La speranza è quella di vedere altri momenti così emozionanti e sinceri tra le sue Stories, perché quella pubblicata oggi è davvero un inno alla gioia e alla magia di essere madre.