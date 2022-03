Natalia Titova in lacrime: "Mia madre è a Mosca, mio padre ha avuto un infarto"

Difficile per Natalia Titova trattenere le lacrime in un momento così doloroso. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la ballerina 48enne originaria di Mosca si è esibita con un ballo per la pace in Ucraina, cedendo alla commozione una volta terminato il suo balletto. Confortata dalla conduttrice del programma di Rai 1, Natalia ha poi spiegato quanto per lei il conflitto degenerato in Ucraina sia motivo di estrema sofferenza anche per via dei parenti più cari che vivono in Russia. “Qualche giorno fa ho scoperto da mio zio che mio papà ha avuto un infarto. In questa situazione ci sono tanti pensieri, per le famiglie, per i bambini” ha detto la professoressa di canto, nota al pubblico italiano anche per aver partecipato in diverse edizioni di Ballando con le stelle. “Ho visto immagini di quando evacuavano, di bambini messi sui pullman dai genitori che non trovavano posto. Pensare che può succedere a me di lasciare mia figlia…” ha aggiunto.

E ancora: “Vivo male. Riesco a sentire mia mamma, non riesco ad andare, ci sono tante persone che stanno molto peggio di me. Se succede qualcosa non posso andare da loro», ha concluso la moglie di Massimilano Rosolino, padre delle sue due figlie.