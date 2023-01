"Ti fidanzeresti con una più grande di te?": la risposta di Nathan fa tremare mamma Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha fatto riferimento alla vita sentimentale del figlio Nathan Falco qualche giorno fa, nel corso dell'evento di Pitti Uomo a Firenze dove pure il suo 12enne presenziava, in compagnia del padre Flavio Briatore con cui ha lanciato due capsule collection con il brand Suns Boards. "Ha le prime fidanzatine e vedo che arrivano molti cuori sul cellulare, ne arrivano più a lui che a me" ha scherzato la showgirl parlando del "caratterino" di Nathan, molto protettivo verso la sua mamma ma comunque decisamente aperto a conoscenze, reali e virtuali, considerato che sui social arrivano a contare qualcosa come 168mila follower.

E proprio via social è arrivata la confidenza del corteggiatissimo ragazzino che, a chi gli ha chiesto se fosse disposto a fidanzarsi con una ragazza più grande, ha risposto senza mezzi termini con un sicuro "Yes". Risposta breve e netta la sua che ha subito provocato la reazione di mamma Elisabetta. Condividendo lo screenshot di Nathan, infatti, la conduttrice ha commentato con un "Ed io tremo" sotto le parole del figlio, corredando di emoticon divertite e sorridenti.

Nathan imprenditore come papà Flavio Briatore

E se il futuro sentimentale è ancora tutto da scrivere, quello professionale sembra già segnato per il giovanissimo Nathan: "Voglio sperimentare un po’, ma secondo me continuerò quello che fa papà" ha raccontato a Today Nathan parlando del lavoro di papà Flavio che, dal canto suo, ha assicurato di sostenerlo sempre: "Lui è bravo, quindi se come ha detto lui vuol seguire il lavoro che faccio io sono contento. È molto bravo perché conosce già i dettagli e per l’età che ha lo assumerei già adesso".