Stefano Accorsi e Bianca Vitali di nuovo genitori: è nato Alberto

La fine dell'estate ha portato il regalo più bello a Stefano Accorsi e Bianca Vitali. E' nato Alberto, il secondo figlio della coppia, che aveva annunciato la gravidanza soltanto lo scorso giugno. Su Instagram il bebè posa beato tra le braccia della mamma e accanto al sorridente papà: in una parola, il ritratto della felicità. Tra poco Alberto conoscerà anche il fratellino, Lorenzo, nato nel 2017.

Per Stefano Accorsi è il quarto figlio. L'attore 49enne - che nel 2015 ha sposato Bianca Vitali, 29 - ha altri due figli avuti dall'ex compagna Laetitia Casta, Orlando, di 13 anni, e Athena di 10.

Visualizza questo post su Instagram Benvenuto Alberto! ❤️ Un post condiviso da Stefano Accorsi (@stefano.accorsi) in data: 27 Ago 2020 alle ore 11:22 PDT

L'amore tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali

La relazione tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali è iniziata nel 2013. Inizialmente nessuno avrebbe scommesso sul loro amore, anche considerando la grande differenza d'età (20), invece dopo due anni sono arrivate le nozze e nel 2017 il primo figlio. L'attore, che in passato non aveva mai voluto fare il grande passo con la storica compagna e madre dei suoi figli, l'attrice Laetitia Casta, non ci ha pensato un attimo di più con Bianca.