Nek, 22 anni di matrimonio con Patrizia Vacondio: il dolce augurio di Gianni Morandi

Il 28 maggio Nek e Patrizia Vacondio hanno celebrato 22 anni di matrimonio. Metà vita passata insieme, come scrivono loro, costellata di alti e bassi ma sempre legati dall'amore. Nek, nome d'arte di Filippo Neviani, ha condiviso una dolce foto del giorno delle nozze, arrivate dopo tre anni di fidanzamento: "Oggi di 22 anni fa ci promettevamo amore anche oltre la vita terrena. Ci sono stati momenti difficili e altri in cui avremmo voluto che il tempo si fermasse tanto era meraviglioso il momento tra di noi. Si, noi. E sarà così ogni giorno!".

Anche Patrizia ha festeggiato il loro anniversario sui social: "Metà della vita passata insieme. Dici che sia ora di cambiare? - scherza in una didascalia su Instagram - Ma siamo una cosa sola, non solo nella gioia, anche dopo i litigi, quando sbuffiamo stanchi, non possiamo fare a meno di essere Uno. E chissà cosa ci riserverà ancora la vita. Sei l’amore mio, la mia persona, la mia metà". Nek non poteva non replicare a queste dolci parole e infatti commenta così: "22 anni di noi, anzi di più".

Numerosi i commenti di amici e fan, "Auguri" scrive Francesca Vaccaro, "Che belli, vi voglio bene" Mara Santangelo, l'augurio di Gianni Morandi "Complimenti ragazzi, avanti sempre così" poi i saluti di Paolo Conticini, Samantha De Grenet".