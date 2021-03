Nek scrive alla figlia adottiva: "Tre lauree e quattro lingue parlate. Sono sempre con te"

'Scintilla rivoluzionaria'. Così Nek definisce da sempre Martina, la figlia adottiva, in omaggio ad una delle sue canzoni più note. E oggi, in occasione del compleanno della ragazza, la omaggia di un post su Instagram in cui racconta tutto il suo orgoglio di averla con sé. La giovane donna, 26 anni, è nata da una precedente relazione della moglie Patrizia Vacondio, ma ha sempre vissuto accanto in famiglia col cantante.

Il post

Gli auguri di Nek arrivano nella mattina del giorno di festa e sono carichi dell'orgoglio di tutti i traguardi raggiunti da Martina. "Hai conseguito tre lauree alla velocità della luce con il massimo dei voti - scrive il cantautore - Parli perfettamente 4 lingue ed hai voglia di fare e non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene. Ti auguro quindi del tempo perché tu lo possa vivere in ogni tuo passo verso le passioni che senti come se ogni giorno fosse il primo. Buon compleanno dolce Marti. Io e la mamma siamo sempre con te. Mai distanti!! Ti amiamo".

Il rapporto tra Nek e la figlia adottiva Martina

Nerk e Martina sono legatissimi. Quando lui ha conosciuto la compagna Patrizia, la bambina aveva poco più di un anno. Insieme con Beatrice, figlia avuta dall'artista con Patrizia, i tre sono diventati una famiglia. Tanto che Martina, assieme al cognome del padre biologico, utilizza anche il cognome di Nek, al secolo Filippo Neviani: "È una cosa che gli dovevo", ha spiegato la ragazza in passato. "Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito", ha raccontato lui.