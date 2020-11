Incidente per Nek: la foto dall’ospedale dopo l’intervento

Nek è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurugico alla mano dopo un incidente avvenuto in casa. A rivelarlo è lo stesso cantante con un messaggio pubblicato poco fa sui suoi profili social, per informare e rassicurare i fan sulle sue condizioni.

“Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni” ha scritto Nek, spiegando: “Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano”.

Incidente per Nek: il messaggio sui social dall'ospedale

Il cantante ha accompagnato il messaggio con una foto che lo ritrae sorridente in ospedale, con la mano avvolta da un vistoso bendaggio. “Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darà notizie, confido che le cose vadano per il meglio”.

Sotto al post, oltre alle decine di messaggi da parte dei fan, sono comparsi anche gli auguri da parte dei colleghi musicisti e amici vip di Nek, da Emma a Stefano Accorsi, da Francesca Barra a Chiara Galiazzo.