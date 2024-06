Nek accompagna all'altare la figlia di sua moglie (nata da una relazione precedente): il video è toccante

"Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare". È così che Nek ha descritto uno dei momenti più toccanti della sua vita, quello di portare all'altare la figlia di sua moglie, Martina, nata da una relazione precedente e con la quale il cantante ha una relazione speciale. Orgoglioso di quella figlia acquisita, Nek è stato protagonista di un gesto commovente, un gesto di amore a 360 gradi in grado di superare perfino la biologia.

Martina, infatti, non è figlia biologica di Nek ma per lui è come se lo fosse al pari di Beatrice, la bambina di 13 anni nata dal suo matrimonio con Patrizia Vacondio. Così, due papà, uno biologico e uno acquisito hanno entrambi accompagnato all'altare una ragazza nel suo giorno più bello dimostrando che l'amore, quello vero, è in grado di andare oltre qualsiasi etichetta.

"Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna moglie donna in carriera. Il tempo è volato - sono state le parole di Nek nel post Instagram dedicato al matrimonio di Martina -. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì, che in tanti di noi fossero lì, addirittura c’era la bisnonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio una vera grazia".

Parole dolcissime che dimostrano il grande cuore di Filippo Neviani che tutti conoscono come il cantante Nek ma che in pochi hanno il privilegio di vivere come l'uomo generoso, di cuore e altruista che è nella vita privata.

Il video