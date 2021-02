“Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti”

Il campione del Paris Saint-Germain non nasconde il debole per l'inluencer napoletana che, però, al momento pare non cedere al serrato corteggiamento

Neymar “pazzo” per Chiara Nasti? Stando alle Chicche di Gossip del settimanale Chi, pare proprio di sì… Il campione del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana avrebbe perso la testa per Chiara Nasti, web influencer e imprenditrice napoletana ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018.

Neymar corteggia Chiara Nasti

“Non c'è una foto della Nasti che non abbia un like, un cuore di Neymar” si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini che aggiunge il dettaglio secondo cui la ragazza non stia cedendo al corteggiamento che, al momento, pare solo virtuale: “Lui sta facendo di tutto per ‘agganciare’ la ragazza e incontrarla, ma lei al momento non cede”.

Non è la prima volta che Chiara Nasti si ritrova ad avere a che fare con il mondo del calcio, avendo avuto una relazione con Niklas Dorsch, giovane calciatore del KAA Gent, con cui è finita dopo qualche mese. Sarà il tempo a dire se accetterà la presunta corte di Neymar che, tuttavia, risulta fidanzato con Natalia Barulích, modella ed ex compagna di Maluma, artista colombiano.