Niccolò Bettarini innamorato: le foto con la fidanzata (che ha presentato a mamma Simona Ventura)

L'amore riempie le vite di tutti i componenti della famiglia di Simona Ventura in questo periodo. E a raccontarlo sono le foto che il settimanale Gente pubblica nel numero in edicola questa settimana, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni di nozze di Anna e Rino, genitori della conduttrice. Al pranzo organizzato in un locale a Milano, infatti, hanno partecipato le figlie e i nipoti della coppia, tutti felicemente accompagnati e innamorati. Oltre a Simona Ventura e Giovanni Terzi che si sposeranno il 6 luglio, ai figli del giornalista e alla sorella Sara con il figlio Enea, c'era anche Niccolò Bettarini che proprio durante questo ritrovo intimo ha presentato la fidanzata, Greta Cagna, agli invitati. Mamma compresa, naturalmente.

Lui ha 25 anni ed è il primogenito nato dall'amore tra Simona e l'ex marito Stefano Bettarini. Di professione fa il personal trainer. Lei, 32 anni, è un'imprenditrice che ha fondato un social legato al mondo della ristorazione: il loro legame è nato da qualche mese e dalle foto degli abbracci e dei baci appassionati, è evidente quanto siano innamorati. Ora che le presentazioni in famiglia sono state fatte, di certo Niccolò Bettarini parteciperà con Greta Cagna alle nozze di sua madre Simona Ventura con Giovanni Terzi.

Saranno mille gli invitati alla festa pre-nuziale organizzata dalla coppia a Rimini. Il rito civile avrà luogo in un hotel che è un po' un luogo del cuore della coppia, visto che è la stessa location in cui da alcuni anni organizzano gli incontri della "Terrazza della Dolce Vita" con alcuni vip. "Siccome siamo donne di spettacolo voglio essere spettacolare. Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria. Non è da me", ha anticipato la conduttrice, ripresa totalmente dalla paralisi facciale che l'aveva colpita qualche settimana fa.