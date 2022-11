Nichi Vendola: "Genitore 1 e 2 sui documenti? Gerarchia drammatica per me e mio marito"

L'indicazione genitore 1 e genitore 2 sui documenti? “Per me è un dramma, non so chi sia il primo o il secondo tra me e mio marito, c'è una gerarchia in queste definizioni. È una polemica davvero astiosa, con uno come Salvini che vuole venirmi a citofonare a casa e dirmi che sui documenti devo mettere padre e madre”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Nichi Vendola, l'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Vedola sei anni fa scelse di avere un figlio, Tobia, insieme al suo compagno Ed Testa mediante la gestazione per altri in California.

Dunque cosa hanno scritto nei documenti Vendola e il marito, sposi al 2018? “Sul nostro documento c'è scritto genitore e genitore, semplicemente”. I due convivono da diciotto anni, ma non porta la fede. “Perché l'ho persa, per ben tre volte di seguito, sempre in mare”. Spazio poi ad alcuni aneddoti sulla loro vita domestica. "Mahmood è il cantante preferito di mio figlio che anche io trovo straordinario, con una voce bellissima. E poi è anche un gran figo". Alla giornalista che domanda e gli piacerebbe conoscerlo, Vendola risponde: "Mi piacerebbe invitarlo a cena a casa così da farlo conoscere anche a mio figlio che è pazzo di lui".

"Giorgia Meloni? Mi inquieta, sembra sempre volerti mordere"

Spazio poi al suo punto di vista sulla nuova premier Giorgia Meloni. "Mi inquietava nella fisionomia a causa della sua predisposizione all'attacco che aveva nella postura delle pupille, avevi la sensazione che quelle pupille fossero pronte a venirti addosso e morderti", dice della leader di Fratelli d'Italia.