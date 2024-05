Nicki Minaj è stata arrestata ad Amsterdam. Lo sfogo: "Volete sabotarmi il tour"

Nick Minaj è stata arrestata ad Amsterdam ieri sera, sabato 25 maggio 2024. La rapper statunitense, infatti, è stata fermata alla'eroporto di Amsterdam Schipol, i suoi bagagli sono stati sequestrati e poi è stata rilasciata con l'obbligo di pagare una multa. Un incidente di percorso per la 41enne che non ha preso molto bene quanto accaduto e che ha subito voluto denunciare questo trattamento, secondo lei illegale, ricevuto nei Paesi Bassi dove si trovava momentaneamente per raggiungere Manchester, tappa del suo tour mondiale.

Nicki Minaj arrestata, il motivo

Nicki Minaj è stata fermata con l'accusa di possesso di droghe leggere. La rapper stava, infatti, esportato illegalmente droghe leggere dai Paesi Bassi in un altro Paese e proprio per questo motivo dovrà pagare una penale.

La polizia ha confermato di avere arrestato una donna statunitense di 41 anni, senza rilasciare dettagli sulla sua identità.

"Non confermiamo mai l’identità di una persona in custodia, ma posso dire che abbiamo arrestato una donna di 41 anni per aver tentato di esportare droghe leggere in un altro Paese" sono state le parole del portavoce della polizia militare Robert Kapel. Inoltre, l'uomo ha confermato che la persona in custodia è stata poi rilasciata e che dovrà pagare una multa senza, però, specificarne la cifra esatta.

Il duro sfogo di Nicki Minaj sui social

Sul suo profilo Instagram Nicki ha pubblicato subito un video dell'accaduto commentando con rabbia la vicenda e accusando le autorità di volere "sabotare il suo tour".

"Hanno preso le mie valigie prima che potessi vederle. Ora dicono che stanno aspettando la dogana. Questo è ciò che sembra quando la gente viene pagata profumatamente per cercare di sabotare un tour dopo che tutto il resto è fallito. Tutto ciò che hanno fatto è illegale".