Nicola Carraro commenta l'amicizia tra la moglie Mara Venier e il suo ex marito Jerry Calà

Durante l'intervista a Jerry Calà nell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha aperto una breve parentesi sulla sua vita privata per chiarire la natura del rapporto con l'attore a cui è stata legata ormai decenni fa. Com'è noto, Calà è stato di recente colto da un malore che ha molto preoccupato il pubblico ma soprattutto amici e famigliari tra cui la stessa conduttrice che, in diretta tv, ha parlato della loro bellissima amicizia.

Contestualmente, Mara ha anche parlato a chi, usando come pretesto una foto di loro insieme pubblicata su Instagram, ha commentato con insinuazioni sgradevoli un'immagine che altro non era se non la celebrazione di un bene sincero, maturato negli anni dopo la fine della loro relazione. "Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita. Ci siamo anche sposati all'estero. Poi ci siamo lasciati dopo un rapporto d'amore. È nata un'amicizia così profonda che è la dimostrazione che quando ci si lascia si può recuperare tutto come abbiamo fatto noi due, da ex marito e moglie", ha affermato Mara, citando poi l'attuale marito Nicola Carraro che - ha precisato - "non ha gelosie retroattive, siamo una famiglia allargata e ci vogliano tutti un gran bene".

Sulle parole della moglie, molto dure nei confronti di chi scrive "frasi stupide che lì per lì possono anche ferire", è tornato ora Nicola Carraro che sui social ha ripostato il momento di Domenica In e affrontato l'argomento con un commento breve ma molto esaustivo. "Grande come sempre mia moglie" ha scritto il produttore per sostenere il discorso di Mara Venier, apprezzato dai follower che hanno applaudito virtualmente a questa bella amicizia tra ex e rispettive famiglie come esempio da seguire.