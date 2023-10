Apprensione per Nicola Carraro: la storia (poi cancellata) sulla sedia a rotella e quella frase di Corona

Nelle ultime ore tra i fan di Mara Venier c'è parecchia apprensione per Nicola Carraro. Il marito della conduttrice è apparso tra le sue storie Instagram su una sedia a rotelle, apparentemente in una struttura sanitaria. Nell'immagine - rimasta per pochi minuti sul profilo della presentatrice di Domenica In e poi cancellata - si vede l'imprenditore di spalle mentre è in videochiamata con il nipotino Claudio, figlio di Paolo Capponi, secondogenito di Mara Venier. A spingere la carrozzina sembra essere proprio sua moglie, che per aver rimosso la foto vuole evidentemente mantenere la privacy sull'argomento.

Controlli di routine? Carraro ha 81 anni e non ci sarebbe nulla di strano, ma a preoccupare è una frase detta da Fabrizio Corona domenica, dopo la sua intervista, prima di lasciare lo studio. Avvicinandosi alla Venier per ringraziarla, l'ex re dei paparazzi prima di andarsene le ha detto: "In bocca al lupo per Nicola". Una frase a cui la padrona di casa non ha replicato, ma adesso davanti a quella foto in molti si chiedono se ci sia qualche problema di salute.

Legata a Nicola Carraro da 23 anni, Mara Venier ha fatto sapere che questo per lei sarà l'ultimo anno al timone di Domenica In e di aver preso questa decisione proprio per stare più vicino al compagno di vita: "Credo sia giusto godermi più che posso l'amore per mio marito. Credo sia giusto prendersi un po' di tempo per noi".