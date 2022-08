Nicole Peltz litiga con la suocera Victoria Beckham per colpa dell'abito da sposa

?Tra suocera e nuora ci si sta in malora?, scriveva Giovanni Verga ne I malavoglia. Una frase calzante che descrive alla perfezione la faida in corso in una famiglia di celebrit internazionali. Stiamo parlando della suocera, Victoria Beckham, e la sua nuova nuora, Nicola Peltz, che ad aprile è convolata a nozze con il primogenito della spice-girl, Brooklyn. Il ragazzo è intervenuto nella rivista inglese Variety a smentire i rumors di una guerra in atto tra la mamma e la moglie: ?Ho imparato che cercheranno sempre di scrivere cose del genere.Cercheranno sempre di abbattere le persone. Ma tutti vanno d'accordo, il che è positivo?.

La scelta del vestito da sposa

Anche la sposina Nicola è intervenuta a mettere a tacere il gossip di una guerra in corso. Secondo lei il gossip sarebbe scoppiato perché per il suo grande giorno non ha scelto un abito da sposa del brand di Victoria Beckham, optando piuttosto per un Valentino.

La modella nell?intervista a Variety è intervenuta spiegando che era disposta ad indossare un vestito realizzato dall?atelier della suocera, ma le cose non sono andate come previsto: ?Stavo per farlo e volevo davvero, e poi alcuni mesi dopo, (Victoria) si è resa conto che il suo atelier non poteva farlo, quindi ho dovuto scegliere un altro vestito?, ha rivelato la Peltz, 27 anni, durante l'intervista. ?Non ha detto che non puoi indossarlo; Non ho detto che non volevo indossarlo. È lì che tutto è iniziato, e poi è cominciato il gossip?.

Screzi alle nozze

Come rivelato dalla testata di gossip Page Six, pare che come in ogni famiglia la preparazione del grande giorno abbia originato degli screzi tra Nicola e Victoria. ?Non si sopportano e non parlano?, ha riferito una fonte vicina alla famiglia alla rivista aggiungendo: ?La preparazione per il matrimonio è stata orrenda?. In particolare Nicole, figlia della ex-modella Claudia Heffner e del miliardario Nelson Peltz, non avrebbe gradito intromissioni della suocera nel uso grande giorno. ?Non voleva che sua suocera prendesse parte alla pianificazione. La comunicazione è stata minima?, si legge sul magazine. Una freddezza che non ha scoraggiato la Posh Spice, 48 anni, che ha fatto il possibile per accogliere in maniera affettuosa la nuora in famiglia.