Il dolore Nicola Savino: "Mio padre gravemente depresso, gli ho comprato casa vicino a me"

Tutti sono abituati a vederlo dominare il palco, con il sorriso sempre stampato ed un'ironia che ne fa di lui un conduttore molto ricercato. Un sorriso dietro al quale si cela un ragazzino che ha avuto a che fare con un'infanzia non facile perché priva dell'amore di un papà che causa lavoro era spesso lontano da casa. Nicola Savino si è raccontato in un'intervista pubblicata sul Corriere della sera svelando dettagli inediti del suo vissuto.

Partendo dal Nicola Savino bambino ha raccontato di un papà poco presente prima a causa lavoro e poi causa malattia, la depressione, che si è presentata subito dopo la nascita del conduttore. "Non è semplice per un figlio crescere con un genitore gravemente depresso - ha raccontato - Eppure posso dire con certezza che nonostante la malattia non ha mai fatto mancare a me e alle mie sorelle l’amore”.

Crescendo ha quindi sentito la mancanza di un punto di riferimento ma negli ultimi anni di vita del genitore i due si sono avvicinati molto: “Con i primi guadagni di “Colorado” gli ho comprato una piccola casetta vicino alla mia - ha spiegato lo speaker radiofonico - l’ho seguito, accudito, stava bene. Per tutto quel tempo siamo stati molto vicini”.

Se gli è mancata un po' la figura paterna, la mamma è stata invece sempre presente anche se è venuta a mancare troppo presto: "Per tutti i primi mesi ero distrutto - racconta - come se mi avessero tolto la pelle dal corpo, ma dovevo spingere, andare avanti....In quel periodo mi fu molto di conforto anche la religione, che adesso pratico meno. Ero in mezzo al mare e mi sono aggrappato anche a quella cosa”.

L'amore per la moglie

Nicola Savino ha poi incontrato Manuela, diventata poi sua moglie nel 2009. Il conduttore aveva già alle spalle un matrimonio finito ma: “Quando è arrivata Manuela mi sono detto: basta". Dall'amore con la costumista è nata poi sua figlia Matilda.

Dall'amore al lavoro. Savino ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di mollare la radio: "Finché Linus non avrà voglia di smettere. Perché, sia chiaro, io non smetterò mai. Tra noi c’è una specie di guerra di nervi alla base della domanda: quando finirà? Ecco, io non voglio essere quello che molla per primo”. Non parla di nuovi impegni televisivi ma svela di essere incuriosito dal teatro: "Non penso necessariamente al recital del personaggio televisivo - sottolinea - ma parlo proprio del teatro classico. Ecco, mi piacerebbe fare quella roba lì… poi non so bene se sia per la solita questione del pudore, se insomma non ho il coraggio di dirmi che vorrei fare il Nicola Savino show. Di certo con un Amleto ci sarebbe già pronto un buon copione, l’ha scritto uno bravo”.