L'imboscata di Savino nel camerino di Ilary Blasi: che slip 'generoso'

Il feeling che c'è quest'anno all'Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e i suoi compagni d'avventura, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, è evidente e cresce di puntata in puntata, ma non soltanto a telecamere accese. La complicità serpeggia anche fuori dallo studio e anima i camerini di Cologno Monzese.

Ieri sera, finita la diretta, è andato in scena un esilarante siparietto che la conduttrice ha immortalato con il telefono e condiviso subito su Instagram. Una vera e propria imboscata di Savino nel suo camerino: l'opinionista si è presentato nella stanza in mutande e canottiera, lasciando Ilary di stucco. "Ti volevo chiedere, lunedì a che ora ci troviamo?" ha esordito con nonchalance affacciandosi dalla 'vicina'. "Ti prego Nicola" ha replicato la conduttrice tra le risate (e lo sbigottimento), ma Savino non vede nulla di strano: "Beh? Che c'è di male? Non hai mai visto Francesco così?".

Le 'doti' di Nicola Savino

Oltre a divertire, il video colpisce anche per un altro dettaglio. Lo slip di Savino infatti - rigorosamente bianco - sembra piuttosto 'generoso', mettendo in evidenza doti alquanto nascoste del conduttore, che di solito si contraddistingue per simpatia. Sarà stato forse quello a imbarazzare Ilary?

