Nicolas Cage cacciato da un locale di lusso: il video virale

La notizia di Nicolas Cage completamente ubriaco ha fatto il giro del mondo. Il video, pubblicato dal The Sun, mostra il famoso attore mentre viene cacciato da un ristorante di lusso in quanto troppo ubriaco e per questo scambiato per un "senzatetto".

Nicolas Cage ubriaco e scacciato da un ristorante a Las Vegas

L'attore 57enne, come mostra il video, è stato mandato via da un hotel a Las Vegas. I testimoni presenti avrebbero raccontato che Cage "era completamente ubriaco ed è stato scambiato per un senzatetto". Il fatto sarebbe accaduto il 20 settembre e Nicolas Cage ha prima litigato con un membro del personale e poi è stato accompagnato all'uscita.

Nel video è evidente che l'attore sia molto ubriaco, ha molte difficoltà a mettersi le ciabatte per esempio, aveva la barba lunga e degli improbabili pantaloni leopardati. L'attore ha vinto un premio Oscar interpretando proprio un alcolizzato nel film Via da Las Vegas.

Nicolas Cage è stato cacciato dal Prime Rib di Lawry e chi era presente ha anche aggiunto: "Era in un pessimo stato e andava in giro senza scarpe. Il personale ci ha detto che aveva bevuto shot di tequila e whisky Macallan 1980. Gridava alle persone e cercava di attaccare briga, poi il personale gli ha chiesto di andarsene".

Nicolas Cage e le relazioni travagliate

L'attore non è nuovo a queste scene purtroppo e anche la sua vita privata non gode di ottima salute. Risale al 2019 l'annullamento del suo quarto matrimonio dopo solo 4 giorni dal grande giorno con la makeup artist Erika Koike.