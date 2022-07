Nicolas Vaporidis: "La mia fidanzata è meravigliosa". Poi il commento sulle ex famose

Tornato dall'Honduras da vincitore di un'Isola dei Famosi lunga cento giorni, Nicolas Vaporidis è pronto a riprendere pieno possesso della propria vita, professionale e sentimentale. Ne ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera in cui, oltre al desiderio di tornare a fare cinema, teatro, tv dopo una lunga assenza ("Ho accettato il periodo difficile, ma non ho mai smesso di amare il mio lavoro"), l'attore protagonista di Notte prima degli esami (2006) ha affrontato anche il tema della sua sfera privata, sempre custodita finché non ha accettato di partecipare al reality di Canale 5 dopo aver superato qualche reticenza.

"Avevo paura, pensavo di non essere all’altezza" ha confidato spiegando i motivi che lo hanno spinto a dire sì al programma: "Poi dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica. Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte. Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di contatti, lontananza da chi ami, devi combattere con la testa".

Il rapporto con la fidanzata Ali

E proprio per la sua granitica riservatezza, Nicolas Vaporidis solo alla fine della sua permanenza televisiva ha raccontato della sua attuale fidanzata Ali che vive a Londra: "Mi sono lasciato andare e ho sentito il bisogno di condividere il fatto che ho incontrato una persona meravigliosa" ha ammesso, "È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso,valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei".

No comment sulle ex famose

Prima di Ali, Nicolas Vaporidis è stato legato a donne molto popolari, come Cristiana Capotondi, Ilaria Spada e Giorgia Surina, quest'ultima sposata nel 2012 prima con rito civile a Milano e poi a Mykonos. Di loro, tuttavia, l'attore non ha mai voluto parlare. "Non lo trovo elegante", ha spiegato: "Parlarne poi fa perdere di valore ai rapporti. Non credo a loro farebbe piacere sentirsi raccontate da me, e io non sarei contento se loro confidassero i nostri rapporti di un tempo. Sono cose nostre".