Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo si sono sposati: la cerimonia in Toscana, gli invitati vip, le foto

Nicolas Vaporidis si è sposato in gran segreto. L'attore, noto per i suoi ruoli in film come Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi, Maschi contro femmine, ha sposato la fidanzata Ali Rinaldo in una cerimonia intima celebrata privatamente tra le colline del Chianti, in Toscana. Nicolas, che dopo essersi allontanato dal mondo del cinema è diventato cameriere a Londra, non aveva rivelato alla stampa la data delle nozze né il luogo delle celebrazioni scegliendo di godersi il suo giorno più bello senza gossip, telecamere o paparazzi ma solo con l'amore della famiglia e degli amici più cari.

Ed è così che Vaporidis ha detto sì alla sua fidanzata Ali, per metà italiana e per metà inglese, in un matrimonio romanticissimo festeggiato nel cuore della Toscana in un agriturismo, il castello di Montalto, che ha ospitato la festa tra addobbi floreali, lucine, balli, musica, il tutto in un'atmosfera eterea e sognante. E anche l'altare che ha visto i due neo-sposi scambiarsi gli anelli e le promesse è stato allestisto nel verde, all'interno del castello da quanto si vede nelle pochissime foto trapelate sui social. E ora, dopo questo giorno speciale inizia una nuova fase della vita per Nicolas che, come già specificato tempo fa, è pronto per diventare padre.

Gli invitati vip

Quello di Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo è stato un matrimonio semplice e romantico dove, però, non è mancato qualche ospite vip. Tra quelli avvistati, Edoardo Tavassi che ha partecipato alle nozze insieme alla fidanzata Micol Incorvaia. Nicolas ed Edoardo, infatti, sono molto legati e si sono lasciati andare a diversi scatti insieme dove si abbracciano.

Nicolas canta Notte prima degli esami

E duante i festeggiamenti che sono andati avanti tutta la notte c'è stato anche un momento nostalgico per i fan di Vaporidis. L'attore, infatti, si è lasciato andare a una performance unica dove ha intonato insieme agli invitati il brano "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti, colonna sonora del film cult che gli ha regalato la fama.