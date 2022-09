Nicolas Vaporidis dopo la vittoria all'Isola fa il bis: pronto ad aprire un nuovo ristorante, ecco dove

Nicolas Vaporidis dopo la vittoria all?Isola dei Famosi non si montato la testa. Una volta rientrato dall?Honduras l?attore è prontamente tornato a lavoro. Come hanno potuto apprendere i telespettatori del reality, Vaporidis oltre a fare l?attore, a Londra svolge una professione inedita, quella di ristoratore. Nicolas infatti insieme l?amico Alessandro, è il proprietario del ?Taverna Trastevere London?, che, come si deduce dal nome è specializzato in cucina romana. Il romano era stato infatti pizzicato qualche mese fa dalla rivista ?Chi?, mentre, nei panni di cameriere, serviva ai tavoli della sua trattoria.

Il piano di Nicolas Vaporidis

Il successo riscosso all?Isola non sembra aver cambiato la vita di Vaporidis che è tornato alla sua routine. Tuttavia il trionfo nel reality di Canale 5 ha portato un?importante novità nella vita del 40enne. Sembrerebbe che Nicolas, forse grazie al montepremi di 100.000 euro vinti, sia pronto per espandere la sua attività. Il romano vorrebbe aprire una nuova sede del suo ristorante, questa volta in Italia. No l?attore non si sta orientando Roma, bensì in una città in cui il profumo di carbonara e carciofi alla giudia, non è consueto. Stiamo parlando di Milano.

Nicolas ha registrato un?Instagram story insieme al fidato socio Alessandro mentre passeggia per le vie del capoluogo lombardo. L?uomo con un contenuto sibilino chiede ai followers come mai, secondo loro, si trovi a Milano. Tra le risposte poco plausibili al sondaggio spicca: ?L?apertura di un nuovo ristorante Taverna Trasvere a Milano?. Insomma dopo il fantastico risultato riscosso all?Isola dei Famosi, Vaporidis sembra deciso a bissare anche il suo successo nel campo della ristorazione.

Cosa ci sarà d?aspettarsi dal Nuovo Taverna Trastevere a Milano? Il folklore e i sapori della città eterna anche nel capoluogo meneghino. I piatti proposti dal ristorante di Vaporidis a Londra sono infatti quelli tipici della tradizione culinaria italiana e romana. Dalle pizze ai classici primi come carbonara, amatriciana e gricia, fino ai secondi nostrani, dai saltinbocca alla romana, alle costolette di agnello.

Non solo la ristorazione, Vaporidis continua anche con il cinema. L'attore è stato di recente impegnato con le rirprese di un nuovo film, mentre si vocifera che possa ricoprire presto un ruolo anche nel piccolo schermo. Il 40enne sarebbe infatti in lizza per diventare nuovo inviato, al posto di Alvin, proprio all'Isola dei Famosi.