Chi è Nicole Daza, l'invidiatissima fidanzata di Jacobs

Stanno insieme da tre anni e sono genitori di Anthony e Meghan. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine e non perdono occasione per mostrare il loro amore sui social

Il suo oro olimpico nei 100 metri è stato il riscatto dell'atletica italiana, ma Marcell Jacobs non è solo l'italiano più veloce della storia, è anche un bellissimo uomo sul quale molte donne hanno messo gli occhi addosso. Lui però è innamoratissimo della compagna Nicole Daza, madre dei suo figli Anthony, nato nel 2019, e di Meghan, nata nel 2020. I due si sono incontrati nel 2018 e da allora non si sono più lasciati.

Un colpo di fulmine

Tra Marcell e Nicole è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Di lei, a livello privato, non si sa molto se non che lavorava all'Outlet di Serravalle e dopo aver incontrato il suo Marcell ha lasciato tutto per seguirlo a Roma. Lei è sicuramente una donna a cui piace molto mostrarsi e su Instagram si definisce una fashion girl, da 14,8 mila followers. Tatuata e super-sexy, ha registrato un video messaggio di sostegno al compagno proprio prima della finale che gli è valsa l'oro olimpico, dove ha ribadito quanto lei e i suoi figli siano orgogliosi di lui.

Nicole Daza, fidanzata di Marcell Jacobs