L'ex attrice di "Baywatch" Nicole Eggert si rasa a zero dopo la diagnosi di cancro: il video

Qualche tempo fa Nicole Eggert ha annunciato di avere un rara forma di cancro al seno. E adesso, in vista della chiemioterapia, l'attrice ex protagonista della serie tv "Baywatch" ha condiviso su Instagram un video in cui si rasa a zero. "Forse la guarigione non consiste tanto nel cambiare noi stessi, ma nel permetterci di essere ciò che siamo" si legge nella didascalia che cita Madeleine Eames e tantissimi sono i commenti di affetto e di incoraggiamento per lei, da parte dei fan a colleghi come Jennie Garth, già protagonista di "Beverly Hills 902010" e Alyssa Milano che le ha scritto "Grace. Hai la grazia più grande. È fonte di ispirazione e ti apprezzo".

In una recente intervista per Inside Edition, parlando della malattia Nicole Eggert ha raccontato di essersi pentita di essersi rifatta il seno all'età di 18 anni: "Se avessi avuto ancora il mio seno più piccolo e naturale, sono sicura che avrei sentito molto prima quel nodulo", ha confidato, "È stato un errore enorme, una decisione stupida, presa quando avevo 18 anni e mi sentivo insicura a causa del costume intero rosso che dovevo indossare per Baywatch e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire".