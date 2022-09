"Non sono bionica". E Nicole Mazzocato mostra il corpo dopo il parto, senza filtri

No, i chili presi in gravidanza non sono un problema. E no, Nicole Mazzocato "non è bionica". A dirlo è la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ieri ha condiviso un video in cui si è immortala allo specchio a quindici giorni dal parto del piccolo Paolo, avuto dal calciatore Armando Anastasio, a cui è legata da circa un anno.

L'equivoco nasce dal fatto che, nel giorno precedente, la 32enne aveva condiviso una foto che la mostrava in spiaggia con un fisico asciutto e privo di qualsiasi dettaglio che lasciasse intendere una gravidanza appena terminata. In tanti le hanno domandato come avesse fatto a tornare in forma così presto, ma la ragazza ci ha tenuto a precisare che è stato tutto un equivoco: "adoro questo fatto che mi pensate bionica, ma la foto messa ieri non si riferisce ad ora", ha scritto immortalandosi in un videoselfie.

Del resto già qualche settimana fa Nicole aveva spiegato di piacersi ancora di più, ora che la gravidanza aveva reso il suo corpo più formoso del solito. Quindi il primo pensiero dopo la nascita del piccolino non è di certo quello di buttare giù i chili presi ("tredici in totale", aveva fatto sapere, tolti i 7 che ha perso una volta avvenuto il parto). "Spero di mantenerli perché comunque il mio corpo mi piace un sacco. Mi piacciono proprio le curve. Sapete che avevo problemi a mettere peso, quindi spero rimangano", aveva spiegato nel merito.