Uomini e Donne: Nicole Mazzocato incinta, la festa per svelare il sesso del bambino

A metà marzo Nicole Mazzocato e Armando Anastasio hanno annunciato di star aspettando un bambino. La lieta notizia è arrivata dopo un periodo molto complicato: Nicole ha raccontato che ci sono state delle complicazioni all'inizio della gravidanza, ma che "poi è andato tutto ok".

La coppia ha organizzato una festa con amici e parenti per svelare il sesso del loro primo figlio. Insieme hanno bucato un palloncino dove all'interno c'erano coriandoli e piccoli palloncini blu: aspettano un maschietto. Una gioia immensa condivisa con le persone che amano tra abbracci e baci.

Nicole e Armando: la loro storia d'amore

La storia d'amore tra Nicole e Armando è nata dopo la fine della relazione nata a Uomini e Donne tra lei e Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne. Armando Anastasio, calciatore napoletano giocatore del Pordenone Calcio, ha saputo conquistarla e darle l'amore che tanto cercava.

"È valsa la pena aspettare questo tempo per trovarti. Grazie per l’amore immenso, per essere sempre presente, per rendermi così felice ogni giorno. So già che ci aspetterà un futuro bellissimo", questo il messaggio di Nicole per il suo Armando pubblicato sui social.