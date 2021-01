Amori in corso per Nicole Mazzocato? Al suo fianco spunta super Mario

Sono trascorsi due anni dalla fine della lunga relazione nata sotto i riflettori di Uomini e donne tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio. Una storia che aveva già avuto delle frizioni e che è arrivata al capolinea con non pochi strascichi.

L'ex tronista italo-argentino ha voltato presto pagina trovando l'amore con Violeta Mangrinan, conosciuta durante la sua partecipazione al reality spagnolo Supervivientes 2019 mentre la bellunese si era consolata tra le braccia di Thomas Teffah, sua vecchia conoscenza. La relazione sembrava procedere a gonfie vele ma che nei mesi scorsi si è conclusa.

Da qualche tempo si fa insistente la voce che vedrebbe l'ex corteggiatrice vicina al calciatore Mario Balotelli. Per bocca della modella ed influencer ad oggi non è arrivata nessuna confema nè smentita. Eppure i ben informati avrebbero notato dei dettagli di non poco conto nelle ultime stories pubblicate dalla veneta. Sarà l'ennesimo flirt infondato o c'è davvero del tenero tra i due?