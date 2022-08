Nicole Mazzocato mamma: il racconto del parto e le prime foto con il figlio

Fiocco azzurro per Nicole Mazzocato. L'ex volto di Uomini e Donneieri è diventata mamma del piccolo Paolo. Il bebè è venuto alla luce domenica 14 agosto alle ore 15.22. Paolo è il frutto dell'amore tra la Mazzoccato e l?attuale compagno, il calciatore Armando Anastasio. A dare il lieto annuncio i neo genitori su Instagram, con uno scatto che li ritrae insieme al nuovo arrivato direttamente in ospedale. Nicole Mazzocato e Armando Anastasio stanno insieme da un anno, galeotto è stato l?incontro grazie ad alcuni amici in comune, ma hanno fatto subito sul serio. La modella e attrice ha lasciato Roma, dove viveva da anni, per traslocare in Friuli Venezia-Giulia, dove il difensore giocava fino a qualche tempo fa nel Pordenone. La coppia ha poi traslocato a Monza, visto che Anastasio è entrato a far parte del club della famiglia Berlusconi. Nonostante sia una coppia giovane le cose tra Nicole e Armando sembrano andare alla grande, coronate dall'arrivo del piccolo Paolo.

Il racconto del parto

Il primogenito della coppia è venuto alla luce a Belluno, dove Nicole è nata e cresciuta e dove vivono ancora i suoi genitori, che le hanno dato un prezioso aiuto durante la gravidanza. Dopo il lieto annuncio sui social, dove l'influencer si è ripromessa di non mostrare troppo il nascituro, la Mazzocato ha voluto raccontare qualche dettaglio in più sul parto, che non è stato troppo facile: "Mi sto riprendendo. Noi stiamo benissimo. Ieri è stata tosta sono arrivata alle 8,30 in ospedale con contrazioni e dilazione di 3 cm. Ho partorito alle 15.22?. Dopo il lungo travaglio l'attrice ha deciso di fare l'epidurale, una scelta che consiglia a tutte: ?Ho fatto l?epidurale e lo rifarei mille volte anzi lo consiglio a tutte?. Presente durante il parto anche Anastasio che ha prontamente supportato la compagna durante il parto naturale: ?Con me c'era Armando che ha assistito al travaglio dal minuto zero ed è tutto andato per il meglio. E' stato un parto naturale e si è concluso con solo 2 punti di lacerazione?. Ora per Nicole e Armando è il momento della felicità con il loro Paolo tra le braccia, che per il momento sembra essere un angioletto, come rivela l?influencer: ?Paolino è lungo 52 cm e pesa 3,20 kg si è già attaccato benissimo per mangiare. E? stata un'emozione enorme. E Paolo oltre ad essere un bambino bellissimo è anche bravissimo per ora?.