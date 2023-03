Nicol Murgia furiosa con Antonella Fiordelisi: "Sei una vittimella, a me arrivano minacce di morte"

Nicol Murgia è stata eliminata lunedì dal Grande Fratello Vip. L'ex vippona da quando è tornata a casa ha avuto modo di leggere i molti commenti negativi che in queste settimane i fan di Antonella Fiordelisi hanno scritto da quanto Nicol aveva provato ad avvicinarsi a Edoardo Donnamaria. Anche se tra i due mai è successo nulla, anzi si è solo creata una bella amicizia, sia Antonella sia i suoi follower si sono scagliati contro l'influencer.

E proprio a chi non ha speso parole carine nei suoi confronti ha voluto indirizzare un messaggio: "Leggo commenti pesanti. Insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono. Gente che augura la morte".

E poi ecco che risponde anche a Antonella Fiordelisi che in questi giorni ha spesso parlato dell'ex vippona: "Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma come mi insegni la verità viene a galla”.

"Sono fiera di ciò che sono - ha poi aggiunto Murgia -, della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia uno a uno a tutti voi, che mi state dimostrando affetto. Grazie".