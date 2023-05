È amore tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: "Pensiamo alla convivenza"

Tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini la relazione stra procedendo a gonfie vele, i due starebbero vivendo un momento particolarmente felice e non potrebbero essere più soddisfatti del percorso fatto fin ora. Al magazine di Uomini e Donne hanno parlato a cuore aperto e hanno svelato che sì, starebbero pensando ad una convivenza.

"Carlo è qui con me, dopo la scelta abbiamo deciso di passare qualche giorno a casa mia", ha dichiarato l'ex tronista. "Non ci siamo staccati un secondo! Pian piano iniziamo a realizzare quello che è successo e siamo sempre più felici", ha poi aggiunto Carlo Alberto. Poi i due hanno raccontato come hanno trascorso le prime 24 ore da coppia: "Subito dopo la puntata siamo stati portati nella suite di un hotel e lì abbiamo deciso di continuare a stare insieme finché possibile".

I due vanno così d'accordo che Nicole ha già presentato Carlo ai suoi parenti: "Gli ho già fatto conoscere le persone più importanti per me". Carlo questo passo importante deve farlo ancora, ma assicura che succederà a breve e i primi a saranno la mamma, il papà e il migliore amico.

"Per adesso cercheremo di venirci incontro, alternandoci: qualche volta andrò io a Roma, altre volte salirà lei a Ravenna. Visto quanto stiamo bene insieme ho anche iniziato a pensare di vivere con lei, anche se è prematuro fare dei passi concreti… Però Nicole non mi ha ancora cacciato da casa! I nostri progetti a breve termine? Riuscire a conciliare le esigenze del lavoro con quella di vederci il più possibile". Nessuna obiezione è arrivata da Nicole e questo fa pensare che anche lei stia riflettendo sulla convivenza.