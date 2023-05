Uomini e donne, Nicole Santinelli: "Ho subito violenze, anche mentali"

Dietro ogni persona c’è una storia da raccontare. Questo vale ovviamente anche per chi sta in televisione e per Nicole Santinelli, che Uomini e Donne purtroppo non è stata compresa dai telespettatori. Infatti, il pubblico di Canale 5 non ha apprezzato particolarmente il suo percorso nello studio di Canale 5. Sono nati sin da subito dei sospetti sul suo conto e tante critiche anche in studio. Nel corso di una recente puntata, la tronista ha rivelato di aver ricevuto forti attacchi dalle dame presenti nel parterre del Trono Over.

Oggi, 12 maggio, andrà in onda su Canale 5 la scelta di Nicole Santinelli. La ragazza è tra le troniste che meno sono state apprezzate dal pubblico, forse perché il suo carattere dai tratti glaciali non ha convinto molti, ma dietro questo scudo si nasconde una donna che cerca di proteggersi: a raccontarlo è stata proprio lei in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

Gianni Sperti ha spesso cercato di indagare il motivo dietro a questa sua rigidità, ma la tronista ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sul suo passato. Nell'intervista però racconta tutto quello che le è successo.

L'aggressione di un cane quando aveva solo 10 anni e la violenza subita

Nel 2004, quando aveva 10 anni, Nicole è stata attaccata da un cane: ha rischiato la vita poiché l'animale l'aveva presa al collo riuscendo però a ripararsi, in parte, grazie alla prontezza di alzare mani e braccia. "È stato lì che ho iniziato a reagire in modo ermetico: a nascondere le emozioni, a gestirle da sola, per non far vedere alle persone intorno come stavo realmente", spiega Nicole che in quel periodo stava giocando a pallavolo, sua grande passione che ha dovuto interrompere perché aveva riportato importanti ferite a una mano con conseguente perdita della mobilità.

A farla chiudere ancora di più in se stessa è stata la violenza che ha subito da un uomo che pensava l'amasse. Pensava che lui non le avrebbe mai fatto del male, ma così non è stato: "Ho vissuto episodi di violenza, anche mentale", ha raccontato Santinelli aggiungendo che non sapeva come fare ad uscire da quella relazione tossica, ma "poi ce l'ho fatta. Non volevo essere un peso per le persone vicine a me".