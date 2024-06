De Devitiis e Veronica Ruggeri, storia finita per una cantante? Il gossip

È notizia di qualche giorno fa la rottura tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggieri. I due - inviati de Le Iene, il programma Mediaset - hanno annunciato di non essere più una coppia. Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. Già da qualche settimana, infatti, si vociferava di una loro rottura. Poi è stata confermata dalla stessa Ruggieri con un post che palesava la fine della relazione durata 5 anni.

Secondo i più maliziosi, dietro si celerebbe un motivo: il tradimento. Dagospia scrive: "Le Iene Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati a causa di Rose Villain? 'Visti insieme, lui ci ha provat'", si dice. C’è però un 'piccolo' particolare: Rose Villain non è single ma è sposata dal 2022 con il produttore discografico Sixpm (Andrea Ferrara) assieme a lei da 9 anni nella vita privata e nel lavoro. Effettivamente il gossip appare piuttosto infondato, anche perché non ci sono delle prove che lo dimostrerebbero. Certo è che i due si conoscono, avendo passato insieme dei giorni a New York per un servizio de Le Iene.

Le parole di Nicolò su Rose

In un post di metà maggio, Le Iene avevano scritto: "Siamo entrati nel disordine di Rose Villain con il nostro Nicolò De Devitiis passando qualche giorno con lei a New York City, la città in cui ha vissuto per 14 anni e che le ha permesso di realizzare i suoi sogni più grandi: la musica e l’amore". Poi, con un altro post, la iena aveva espresso parole d'elogio per la cantante.

"Da dove comincio? Da quella chiamata fatta al tuo management a novembre, o forse da quella chiacchierata volante a Sanremo dopo che con Manu ti avevamo lanciato l’acqua?", l'esordio di De Devitiis. E ancora aveva scritto: "O da quella call di un mese fa mentre eri nel casino di Central Park e io in uno Zoo di Torino? Bo, no, davvero non saprei.. forse allora meglio partire dalla fine, dal servizio. Grazie Rose per come sei stata. Dal primo minuto a disposizione appresso a tutte le mie follie a partire dall’elicottero (tua più totale fobia, ma giuro che non lo sapevo, e neanche Jane lo sapeva) a finire al remake della scena di “Harry Ti Presento Selly” (dove fino a quando non ho trovato il tavolo dove sederci dentro Kat’z tu non volevi fare), passando da quella notte nella camera del “Grand Hotel” a 1 stella (ma Comunque era su Broadway eh, mica Cerveteri).

Infine aveva concluso: "Non ti sei lamentata mai, eri distrutta fino alle 3 di notte a registrare ma c’eri; taxi, uber (con tamponamento annesso), posto di blocco di polizia, disastri vari con quel cavolo di elicottero (buy now schedule later A MAI PIÙ), urla della scena da Katz’s, metro, ristoranti, pub, piazze, guide. Grazie per queste 48h grazie per esser stata la mia turista per caso, “come un tuono”!". Per qualcuno si trattava di parole che andavano oltre il semplice rapporto lavorativo. Ma in realtà al riguardo non c'è alcuna conferma. Si tratterebbe, dunque, semplicemente di un gossip. Solo Veronica e Nicolò conoscono le vere motivazioni che li hanno condotti a terminare la relazione che durava da 5 anni.