Le Iene, Nicolò De Devitiis ricoverato da giorni in ospedale. Il motivo

Preoccupazione per Nicolò De Devitiis, l'inviato de Le Iene (34 anni), che ora si trova in ospedale. A rivelarlo è stato lui stesso, con un TikTok pubblicato ieri, giovedì 18 luglio. Sul letto d'ospedale, ma comunque con il sorriso sulle labbra e con Geolier di sottofondo. "Tono presto", ha scritto lui. E sotto moltissimi commenti di vicinanza e supporto. Ma cosa gli è accaduto di preciso?

Perché Nicolo De Devitiis è in ospedale

Sempre De Devitiis ha rivelato il motivo per il quale si trova in ospedale da 5 giorni, precisamente dallo scorso lunedì. "Mi sono preso una grave polmonite, torno presto. Vi abbraccio forte", ha scrittio lui nella didasclia a corredo del video. I fan lo attendono: "Guarisci presto, in bocca al lupo!", "Rimettiti presto caro Nik", "Riguardati e torna presto, non stressarti", "Buona guarigione, sei un grande". L'auspicio, condiviso, è che si riprenda il prima possibile.

Chi è Nicolo De Devitiis

Le Iene, Dance Dance Dance, Amici Full Out Live sono solo alcuni dei programmi che Nicolò De Devitiis ha condotto. Conduttore sì, ma ormai anche tiktoker. Sulla piattaforma cinese, infatti, ha 1.6 milioni di follower. Non è un caso che abbia scelto proprio TikTok per comunicare la triste notizia. Laureato in economica, marketin e comunicazione d'impresa, fin da giovanissimo unisce la passione della bicicletta e quella della fotografia, pubblicando scatti con lo pseduonimo (rimasto) di "divanoletto". Nel contempo ha un'altra passione: la batteria, con quale girà tra i locali della sua città: Roma.

Nel 2014 entra nel cast del programma di Italia Uno, Le Iene, ma ha condotto anche altri programmi in Sky, su Fox Life, su Tv8, su Mtv e via dicendo. Ha condotto per tre edizioni il Giffoni Film Festival. A maggio 2023 partecipa come giudice a una puntata di Amici e a giugno 2023 ha condotto poi lo speciale Amici FullOut in prima serata su Italia 1. Ha avuto una relazione con Veronica Ruggeri, sua collega. Relazione terminata da poco. Prima di lei, era stato fidanzato con un altro volto noto dello spettacolo: Eleonora Pedron.