Nicolò Zaniolo, baci in discoteca con Vittoria Deganello di Uomini e Donne?

Ieri sera vittorioso a Cagliari con la sua Roma, Nicolò Zaniolo torna a cavalcare il gossip nazionale grazie ad un nuovo presunto flirt. Dimenticate Sara Scaperrotta, con cui ha avuto un figlio, Chiara Nasti e Madalina Ghenea, l'attaccante giallorosso sarebbe stato pizzicato in discoteca tra le braccia di Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il rumor

A darne notizia Very Inutil People. Dopo lo 0-0 casalingo di Roma Napoli, partita giocata domenica scorsa allo stadio Olimpico, Zaniolo avrebbe passato la nottata nella discoteca Toy Room. Qui Nicolò sarebbe stato visto in atteggiamenti intimi con l’influencer 26enne di Verona, conosciuta ai più grazie al dating show Mediaset che la vide protagonista nella stagione 2017/2018. All'epoca Vittoria fu la scelta finale del tronista Mattia Marciano. Zaniolo e la Deganello si sarebbero baciati nel corso della serata, ha riferito la fonte anonima, con il calciatore teoricamente ufficialmente single.

Chi è Vittoria Deganello

Influencer da 600.000 follower Instagram, Deganello si diletta anche in cucina, con tanto di profilo social ad hoc dove regala ricette ai propri fan. 25enne iscritta all'università di Verona, dove studia fisioterapia, Vittoria si è fatta conoscere a Uomini e Donne 5 anni or sono, 'sponsorizzata' dall'amico Andrea Damante. All'epoca ci furono polemiche social perché Deganello e il tronista Marciano si erano conosciuti on line prima di vedersi in trasmissione. Ma alla fine Mattia scelse comunque Vittoria. La coppia è scoppiata dopo nove mesi.