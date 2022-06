Zaniolo papà dolcissimo con Tommaso: le prime e rare foto del calciatore con il figlio

Anche il suo allenatore, José Mourinho, ha commentato il gossip di questi giorni ammettendo che sia troppo: "Si parla troppo di Zaniolo. Sarebbe meglio per lui, per noi e per il calcio italiano lasciarlo tranquillo". Affermazioni forti, che però lasciano intendere come quella frase sul "gamberetto" di Chiara Nasti abbia avuto un risalto prepotente e preponderante nella vita della stella del calcio italiana. Nicolò Zaniolo, 22 anni, però ha badato poco al gossip e ha continuato la sua vita. Al momento è single e appena ha potuto ha raggiunto la Maddalena per stare con il figlio Tommaso, che si trovava in vacanza lì con la mamma, la nonna e lo zio. Il piccolo è nato il 23 luglio 2021 dalla relazione con la sua ex fidanzata Sara Scaperrota, i due sono stati insieme per circa due anni e quando si erano già lasciati hanno scoperto di star aspettando un bambino.

Le foto del settimanale Chi mostrano per la prima volta il calciatore versione papà. Sui social mai una foto del figlio, se non nel giorno in cui è nato a luglio scorso. Il viaggio di Nicolò in Sardegna è stato programmato a seguito dell'abbandono del ritiro della Nazionale a causa di alcuni problemi fisici. E così appena ha potuto, il 3 giugno, si è imbarcato per andare dal suo piccolino, insieme a due amici. Nelle foto del settimane Nicolò e Sara sembrano proprio aver trovato il proprio equilibrio per il bene di Tommaso e lo dimostra il passare le vacanze insieme, non è scontato. Con Zaniolo il fidanzato della sorella, e un amico.

Il coro da stadio e la replica-offesa di Chiara Nasti

Zaniolo, come accennato in precedenza, è stato legato a Chiara Nasti fino all'aprile 2021, l'ex Uomini e Donne aspetta un bambino insieme al compagno Zaccagni. Quando la Roma ha vinto la Conference League, i tifosi hanno intonato il coro: "Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo". Il calciatore, rivela Chi, non aveva capito il coro e aveva continuato a festeggiare senza replicare solo per questo motivo. Proprio a seguito di quel coro da stadio Chiara Nasti parlò dell'ormai noto "gambretto". Zaccagni e Zaniolo, entrambi hanno partecipato al ritiro della Nazionale, e secondo quanto riferisce il settimanale i due avrebbero già chiarito il malinteso.

Foto del settimanale Chi