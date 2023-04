Nikita Pelizon rivela cosa farà con i 100mila vinti al GF Vip

Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip e, oltre a una certa visibilità, ha guadagnato anche un montepremi pari a 100mila euro. Come da regolamento, 50mila euro sono da devolvere in beneficenza, mentre il restante importo resta nella disponibilità della modella che ha fatto accenno a come intenderà spenderli.

Intervistata da Tv e Sorrisi e Canzoni, Pelizon ha spiegato di aver scelto un'associazione che si occupa di ambiente come destinataria della metà della sua vincita. Gli altri 50mila euro, invece: "Ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali" ha detto senza aggiungere altri dettagli sul tema, ma affrontando il discorso dei rapporti personali stretti grazie a questa esperienza. Tra loro, quelli con Alfonso Signorini: "Mi ha appoggiato in più circostanze quando mi sentivo persa. Da una parte c'erano i colori gioiosi, dall'altra il buio e le cose brutte, ma Alfonso è la persona che è riuscita a farmi vedere il lato bello e positivo di quello che stava succedendo nella casa", ha affermato.

Nikita Pelizon parla della mancata intervista a Verissimo

Nelle ultime ore Nikita Pelizon sta rispondendo anche alle domande che i fan le stanno ponendo su Instagram proprio riguardo alla sua esperienza al Grande Fratello Vip. La modella, come gli altri finalisti di questa edizione, non è stata invitata a raccontarsi a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, tema che è stato argomento della curiosità dei fan. "Che ne pensi della non ospitata a Verissimo?" ha chiesto qualcuno; "Che non si dovrebbe fare di tutta l'erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no" è stata la sua replica, evidentemente segno dell'amarezza di un mancato invito nel salotto buono di Mediaset che, negli ultimi tempi, ha tenuto una linea durissima verso i concorrenti del reality e i loro discussi comportamenti.