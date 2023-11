Nina Moric irriconoscibile a Verissimo: "Ho provato l'eroina, ora mi sono perdonata"

(Parte dell'intervista a Verissimo)

"Questa sarà l'ultima intervista, non voglio più parlare di me, ho messo tutta me stessa nella mia arte e spero di parlare solo di quella in futuro", così Nina Moric parla dei suoi progetti per il futuro. È una Nina Moric diversa quella che è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, diversa nell'aspetto e anche nel volto, più rilassato e con un'espressione felice. Questa felicità è merito del ritorno a casa del figlio Carlos dopo mesi di lontananza che l'hanno fatta soffrire moltissimo. Mentre soffriva però non ha mai smesso di lavorare su se stessa, per darsi la vita che ha sempre voluto per sé e per suo figlio.

Adesso Nina pensa al suo presente, anche se il passato non può dimenticarlo e quel passato è un macigno. Per quattro anni lei non ha potuto stare vicina a suo figlio come avrebbe voluto, non poteva neanche andare ai ricevimenti con i professori.

Il suo racconto è complesso e ricco di molte informazioni che non Toffanin non ha potuto approfondire: "Io ho provato cannabis ed eroina ma non mi piacciono, il mio discorso è stato un altro non ho avuto problemi di questo tipo io ho avuto problemi con l'autolesionismo. E che fai? Togli un figlio a una persona così invece di aiutarla?". "Ma io non ho mai fatto nulla mentre Carlos era con me - ha sottolineato l'ex modella -, ma quando mi hanno detto che me lo volevano portare via allora ho fato il gesto. Ma io non volevo morire, era un gesto di ribellione e poi ho iniziato a bere, volevo spegnermi e a un certo punto ho detto basta anche a quello perché non mi piace nemmeno quello". Ad un certo punto del racconto Moric ha fatto riferimento al litigio che avrebbe avuto con sua madre e che avrebbe portato alla decisione di allontanarla dal figlio: "Ho detto tanto Carlos non tornava, sai, non potevo neanche portagli il regalo di compleanno per quattro anni, perché ho litigato con mia madre che mi ha picchiata, poi abbiamo fatto pace, e qualcuno ha pronunciato quelle parole e tutto è cambiato. Io ho perdonato ma vorrei che mi chiedessero scusa". Mentre parlava di questi momenti Nina era molto provata e dispiaciuta, ma adesso il suo futuro sembra più limpido.