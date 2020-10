Nina Moric furiosa: “Corona è positivo e invita a casa nostro figlio Carlos, ho chiamato il 112”

Nina Moric ancora una volta contro Fabrizio Corona. La modella croata ha denunciato su Instagram che l’ex marito, nonostante sia ancora positivo al coronavirus, avrebbe invitato in casa sua il figlio Carlos. “Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizio Corona, positivo al Covid, ha invitato Carlos a casa, senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram”, scrive Moric. Corona “non rispetta non solo le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che con costoro entrano in contatto”.

La telefonata al 112 però non pare essere servita. “La polizia mi ha risposto che ‘non può farci nulla’, e che ha fatto ‘i controlli dalla centrale di e chiamare mio figlio per farlo tornare a casa’. Ma cosa vuol dire??????”, si sfoga ancora Nina Moric. “È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte e purtroppo anche dall’errata e incoerente applicazione della legge. Siamo tutti a rischio”.

Nina Moric: "Carlos soggetto a rischio perchè asmatico"

Nina Moric è un fiume in piena e attacca pesantemente Fabrizio Corona. “Un figlio di 18 ani può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asmatico”.

In un’altra storia su Instagram, Nina Moric pubblica un messaggio di una mamma che condivide le sue preoccupazioni rispetto al comportamento di Corona, ma nel commento la modella chiarisce: “Nessuno ce l’ha con nessuno. È solo una questione di responsabilità. Le persone muoiono. E voi pensate ancora che sia una guerra tra me e Corona. Mio dio, ma dove andremo a finire…”.

