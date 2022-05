Nina Moric sulla lite con Corona: "Lui deve dei soldi a me" poi parla del figlio Carlos

Nina Moric ha parlato della lite che si è consumata venerdì sera tra lei e l'ex marito, Fabrizio Corona. L'ex paparazzo è evaso dagli arresti domiciliari per recarsi a casa della modella, il motivo? Dei soldi che sarebbero stati sottratti dalla donna allo stesso Corona.

Moric, raggiunta dal Corriere della Sera, ha commentato l'accaduto e ha anche parlato della situazione che si è creata con il figlio Carlos che ha deciso di andare a vivere con il padre.

Cosa è successo tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Quello che è successo venerdì sera è "veramente triste e incommentabile", ha spiegato Nina che ha anche specificato che "Ora è tutto nelle mani del mio legale, intendo procedere per calunnia e per i fatti in sé, che hanno violato i miei diritti di donna, di madre, di ex moglie, di essere umano". La modella croata, naturalizzata italiana, non sembrerebbe intenzionata a lasciar correre perché "Non è accettabile un trattamento così". Ma cosa è successo di preciso venerdì scorso? "Vivo al quarto piano di un residence - ha precisato Nina - dove c’è un portinaio 24 ore su 24. Erano passate le 22 quando ho sentito le urla fuori dalla porta: non so come sia riuscito a salire. A quel punto ho chiamato i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari".

Moric ha affermato di essersi "messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere. E infatti alle due del mattino se ne sono andati, senza trovare nulla". Un episodio che avrebbe sconvolto chiunque, ma Nina specifica di non voler creare casini a Corona: "Non sapevo nemmeno che non avesse i permessi. A me dispiace per lui, ma dopo tutti questi anni voglio mantenere un basso profilo e cercare la mia serenità. Non voglio mettermi in dinamiche che possano nuocergli, ma non accetto di essere calunniata".

Insomma ha una posizione ben precisa e si dichiara nuovamente estranea ad ogni fatto, lei non ha idea di quali soldi Corona stia parlando e anzi nell'intervista ha specificato che "se vogliamo dirla tutta i soldi, e tanti, li deve lui a me: sto parlando di una cifra a sei zeri. E comunque c’è un detto indiano: con i soldi puoi comprare la casa, ma non le persone che ti fanno stare bene dentro la casa. È tutto veramente triste".

Nina Moric e il rapporto con il figlio Carlos

Moric ha svelato un particolare che riguarda il figlio e che la fa molto soffrire: "Due mesi fa ha deciso di andare a vivere con il padre. Ne sono addolorata, ma so anche che questo è un momento transitorio, passerà. Temo che suo padre lo stia isolando dagli amici e da tutti, compresi i miei genitori e i parenti croati. Il mio augurio per lui è che sia sereno e felice".

Secondo quanto raccontato da Nina, il figlio non starebbe più rispondendo ai compagni di scuola "che magari fanno delle rimpatriate e vorrebbero invitarlo. Chiamano me per dirmelo. Non risponde nemmeno a me". Poi svela il suo desiderio, vorrebbe che Carlos frequentasse l'università, "è uno spreco che non faccia niente in questo momento. Ma le dinamiche dove abita ora sono diverse da come vivo io: al padre piace molto apparire, io invece voglio occuparmi della profondità".

La questione si complica poi quando si parla di incontrare il figlio, Moric ha spiegato di non essere la benvenuta a casa di Corona e che in realtà "non voglio nemmeno io entrare in quella casa, è un ambiente che non coincide con il mio stile di vita. Fabrizio non lo vedo nemmeno più come mio ex marito, non ho nessun legame emotivo nei suoi confronti, né amore né odio. Completa indifferenza: come parlare di un estraneo".

Il loro è stato un rapporto molto burrascoso, le lite non si sono mai veramente placata e l'episodio di venerdì è solo un altro tassello da aggiungere ad un amore finito nel peggiore dei modi. "Mi ha coinvolto in una situazione molto sgradevole per la quale devo procedere con il mio legale", ha ribadito Moric parlando dell'accaduto della scorsa notte.

Moric ha un'idea ben precisa anche sulla figura paterna che è Fabrizio Corona: "Non è uno spermatozoo a fare di te un padre. Fabrizio ha una forte personalità di padre-padrone, che mi auguro risvegli il leone che è in Carlos. Con lui abbiamo sbagliato tutti, ma ora è un uomo, ha vent’anni, ha centomila possibilità diverse di realizzare la sua vita".

Nina Moric sta scrivendo la sua autobiografia

Moric al momento sta lavorando alla sua autobiografia, vuole raccontare la sua vita. Il suo tempo lo passa quindi scrivendo, dipingendo e poi fa ancora la modella. Al momento è single e sta bene così, se dovesse arrivare l'amore ben venga ma lei non lo cerca: "Se arriva bene se no, va bene lo stesso".