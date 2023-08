Nina Moric: "Sono stata 20 giorni in ospedale, ho rischiato di morire e nessuno è venuto a trovarmi"

"Non ho più una famiglia", così Nina Moric parla del legame ormai fratturato con il figlio Carlos. Nina Moric, 47 anni da poco compiuti, è stata una modella di grande livello e personaggio televisivo. Nel 2001 il matrimonio con Fabrizio Corona e poi la nascita di Carlos (che l'8 agosto compirà 21 anni). Nel 2007 i due divorziarono e non fu semplice tra denunce, litigi e poi riappacificazioni che non erano tali. Adesso vive in un piccolo attico vicino alla Fondazione Prada a Milano e il suo compagno è il gatto Moon. Lontana dai social e dal mondo dello spettacolo, ha deciso di costellare la sua abitazione di sculture e quadri, neanche uno specchio. Al momento sembra un'altra, "rinata". "Preferisco rigenerata. Perché dà l'idea di un processo. E perché rinascita sa di resurrezione, e io non sono mai morta. Anche se ci sono andata vicino", ha spiegato al settimanale Oggi.

"Ho rischiato di morire, il mio seno era viola"

Moric a maggio ha avuto paura di morire. "A maggio ho avuto un problema al seno. Un'infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una 'bomba' che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all'Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un'amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l'arco. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n'era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti".

Neanche suo figlio Carlos è andato a trovarla. "Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo". "Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l'ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo", ha spiegato Moric.

La rigenerazione di Nina Moric

La rigenerazione è stato un passo dovuto, quando ha compreso di "valere", di meritarsi di "stare bene", "ho perdonato i miei errori. Ho accolto come un privilegio la possibilità di andare avanti". La risalita è iniziata quando ha toccato il fondo "il 17 dicembre 2021. Ho lasciato la vecchia casa, non sapevo da dove ricominciare. Per due o tre mesi ho vagato tra alberghi e sistemazioni occasionali. A marzo dell'anno scorso sono uscita dall'ultimo appartamento senza avere una meta. Non sapevo dove andare. Stavo per rinunciare a combattere, a cercare soluzioni. Stavo così male che avevo rinunciato persino alla disperazione".

Poi ha trovato l'appartamento in cui vive ed è "iniziato il processo di depurazione. Sono a metà dell'opera, e non è facile. Ma ne vale la pena. Ho preso delle decisioni igieniche e irrevocabili: ho lasciato la tv, che per me era tossica: non sapevo gestirla. Io sono troppo diretta".

"E la tv era già un declassamento: io nasco come modella. Modella di livello internazionale". A scoprirò fu Gianni Versace: "Ero a Milano, a macinare casting per le sfilate. Versace chiamò la mia agenzia perché la modella che usava per provare il vestito non stava bene. La Elite mandò me, e per convincermi mi disse che Gianni voleva vedermi. Non era vero, ovviamente: dovevo servire solo da 'manichino'". "andai a casa sua - continua Moric - dove faceva le prove finali. Non parlavo italiano, e a un certo punto, per l'emozione cominciò a scapparmi una pipì tremenda. Solo che mi persi e finii al secondo piano nella stanza di Gianni, nel suo bagno privato. Quando uscii, me lo trovai davanti. 'Wow' dissi'". Poi lui le ordinò di camminare, lei pensava la volesse cacciare, e invece le stava chiedendo di sfilare.

E così è iniziata la sua carriera da modella, a 18 anni: Versace "mi disse: 'Domani sei su tutte le mia tre sfilate: a mezzogiorno, alle 15 e alle 20'. Ho cominciato così. Il giorno dopo mi trovai tra Naomi, Linda Evangelista e le altre". Adesso "non naviga nell'oro", ma le basta poco per vivere, inoltre il suo nome e il suo passato sono un peso, ma vorrebbe iniziare a vendere i suoi quadri, le sue opere.

"Ancora detesto la mia faccia"

Moric poi parla dell'accettazione di sé: "Io mi sono accettata. Infatti adesso non mi rifarò il seno, lo lascio così com'è", Nina ha solo uno specchio "piccolo, in bagno, per lavarmi i denti. Prima ne avevo tanto perché io ero il mio riflesso. In tv mandavo il mio riflesso". Poi parlando del suo viso ammette "ancora detesto la mia faccia". Moric dice di averla "maltrattata": "Passo per la regina delle rifatte, ma di rifatto ho solo il seno, che ho rimesso in sesto dopo il parto. Poi ho abusato di botulino e di acido ialuronico". "Avevo il terrore di invecchiare, che è tipica del mio ambiente di prima. E non è solo una questione di vanità, è la paura di non lavorare più. Di essere travolta dalle critiche".

A marzo erano state pubblicate delle foto che la ritraevano con il critico d'arte Daniele Radini Tedeschi e il gossip lo vedeva come suo nuovo compagno, ma così non è: "È solo una bellissima amicizia. penso sia bello tornare a casa e avere qualcuno che ti aspetta. Ma non saprei gestire una relazione".