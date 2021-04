"Mio figlio Carlos in una località protetta?", Nina Moric tuona dopo le indiscrezioni

Nina Moric rompe eccezionalmente il muro di riservatezza dietro cui ha deciso di trincerarsi evitando di commentare le ultime vicende giudiziarie dell’ex marito Fabrizio Corona. La modella lo fa attraverso una storia Instagram, volta ad esprimere la propria contrarietà in merito alle notizie sul figlio Carlos che, come raccontato dalla madre dell’ex re dei paparazzi, attualmente si trova all’estero, a Zagabria, per la precisione, insieme ai nonni materni.

Qualche giorno fa Moric ha pubblicato una foto del ragazzo scattata in Croazia e adesso, evidentemente infastidita dalle voci che hanno ancora riguardato il suo ragazzo, la modella ha voluto tacciare come poco attendibili notizie sul suo conto “basate soltanto su una foto o una storia che non racconta nulla di così eclatante”.

Nina Moric contro le notizie sul figlio Carlos: “Supposizioni complottiste davvero ridicole”

Su Instagram Nina Moric ha sbottato chiedendo di non parlare del figlio Carlos e, soprattutto, di evitare di diffondere notizie infondate. “Non trovo corretto che escano notizie poco attendibili sul mio conto basate soltanto su una foto o una storia che non racconta nulla di così eclatante. Ho scelto la privacy e credo sia giusto rimanga tale, soprattutto quando si parla di mio figlio”, ha scritto in una storia.

“In questi giorni leggo articoli: “Il figlio è all’estero…ecco perché Nina l’ha portato lontano” o “Carlos si trova in una località protetta”. Ma stiamo scherzando? Le vostre supposizioni complottiste sono davvero ridicole. Quindi evitiamo questi spiacevoli titoli e lasciamo in pace quelli che devono essere protetti. Non insinuiamo cose inesistenti solo per avere un titolo roboante. Non tutti vogliono essere un titolo”.

Perché Fabrizio Corona è tornato in carcere

Fabrizio Corona e Nina Moric sono stati sposati dal 2001 al 2014. Dal loro amore è nato Carlos Maria, oggi 18enne.

Nei giorni scorsi l’ex re dei paparazzi è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Niguarda di Milano, dopo il tentato suicidio in seguito alla notizia del provvedimento del giudice che ha disposto il suo ritorno in carcere. Corona ha dato in escandescenza, si è ferito lievemente alle braccia, minacciando il suicidio. Tutto con un video pubblicato in diretta su Instagram. Gli arresti domiciliari sono stati revocati per aver violato alcune delle prescrizioni impartite - come la partecipazione a programmi tv, l'utilizzo dei social e l'aver ospitato persone in casa - Fabrizio Corona dovrà quindi scontare in cella un residuo di pena che terminerebbe a settembre 2024.