NIna Moric parla della malattia del figlio e va contro Corona: "Mio figlio non sta male"

"Adesso sta male. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere", così Fabrizio Corona aveva parlato del figlio nell'intervista a Belve andata in onda qualche settimana fa. Secondo il racconto dell'ex paparazzo Carlos stava combattendo con una malattia mentale e per questo motivo lui è consapevole che non potrà mai essere una "persona che potrà gestire la sua vita da solo" e quindi "nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giusto".

Parole fortissime che forse hanno riavvicinato Carlos alla madre, con la quale non parlava da mesi. All'improvviso Carlos è apparso nelle storie di Nina Moric che oggi, 12 novembre, ospite di Silvia Toffanin ha toccato proprio l'argomento andando completamente contro quanto raccontato dal suo ex marito. "Lui si è presentato da solo, mi ha fatto una sorpresa, era venuto solo un giorno dopo il suo compleanno ad agosto, poi è sparito e il giorno dopo che suo padre ha fatto... (qui Moric si è bloccata e probabilmente voleva citare l'intervista a Belve di Corona) lui è tornato da me", ha spiegato Moric.

"Carlos non ha alcun problema psicologico. Ha avuto un crollo, crosso che tutti, no, non tutti, ma molti ragazzi della sua età. Nulla di grave che non possa essere risolto, quindi tutti devono stare tutti tranquilli", ha dichiarato Moric con il sorriso. "Carlos non sta male, non ha nulla che non va", ha ribadito l'ex modella.

Immancabile poi una domanda su Corona, sulla quale però Moric non è caduta in polemica. "Il rapporto tra Carlos e suo padre com'è?", ha chiesto Toffanin. "In questo momento con suo padre i rapporti... Adesso sta cercando se stesso, quindi vuole stare fuori da tutti questo circo", si è limitata a rispondere Nina. "Io non sono nata con un manuale di madre perfetta, non sono perfetta, ma quello che mi fa male è che le persone pensino che io ho abbandonato mio figlio, ma non è così", ha infine aggiunto.