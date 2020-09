Carlos vuole vivere col papà, lo sfogo di Nina Moric: "La tua mancanza mi sta divorando"

Non è facile per Nina Moric accettare la decisione del figlio Carlos - avuto da Fabrizio Corona - di vivere con suo padre. L'ex modella croata lo ha fatto sapere rispondendo a un follower su Instagram: "Ha 18 anni (compiuti lo scorso 8 agosto, ndr) e quindi decide lui dove vivere, probabilmente con il padre si diverte di più".

Tra Carlos e l'ex re dei paparazzi, in effetti, c'è molta complicità, come si può notare dai social, dove i due si fanno vedere quasi sempre insieme. Il ragazzo è la fotocopia del padre, spesso e volentieri anche negli atteggiamenti, cosa che preoccupa molti e prima di tutto la mamma. Nina, che giorni fa aveva accusato Fabrizio Corona di sfruttare il figlio per fare soldi, torna a sfogarsi su Instagram e lancia un messaggio al figlio: "Quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d'animo. Il mio cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La tua mancanza mi sta divorando. Ho deciso di compatirmi un po'".

Nina Moric a Carlos: "Non sei tu che devi essere padre"

La Moric rispetta la scelta di Carlos ed è felice del rapporto che ha con il padre, ma lo mette anche in guardia: "Vederti spensierato e felice mi fa sentire meglio - scrive ancora - Non smettere mai di esserlo anche quando gli altri ti faranno sentire debole, insignificante. Tu ricordati figlio mio quanto vali, quanto io credo in te... Sei un dono dal cielo più prezioso che una madre possa ricevere. Sei un miracolo. Lo sapevi che chi si appartiene si ritrova anche quando ci si è persi quasi del tutto. Cerca di far capire che non sei tu che devi essere padre ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso".

E' un vuoto enorme quello che prova Nina Moric lontana da suo figlio e, sempre sui social, lo informa dell'arrivo di un gattino in casa: "Mi manchi da morire, finché non ci vedremo di nuovo... Ps. Finalmente è arrivato Moon, vorrei tanto fartelo conoscere, alla fine l'abbiamo voluto insieme. Anche lui è magico, gli ho parlato di te... Ma credo che lui ti conosca già".